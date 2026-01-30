Colombia entrega a México presidencia de Alianza del Pacífico con "avances" en integración

"Hemos dejado el listón muy alto, así lo reconoce México, que toma ahora ese liderazgo, y la idea es continuar con esas hojas de ruta y con esas acciones que se han definido", afirmó la ministra al hacer el balance del periodo colombiano al frente de ese mecanismo del que también hacen parte Chile y Perú.

Villavicencio señaló que uno de los consensos entre los países miembros es la necesidad de reducir las brechas estructurales en la región.

"América Latina tiene una gran brecha en desarrollo digital, sobre todo entre sus territorios, y eso nos obliga a lograr una mayor cohesión entre los territorios del centro y las periferias", sostuvo.

La canciller destacó que los países de la Alianza del Pacífico comparten una visión común en materia de integración, a pesar de las tensiones diplomáticas entre países del bloque, como Perú y México, que rompieron relaciones en diciembre de 2022 luego de que el segundo otorgara asilo al expresidente peruano Pedro Castillo y a miembros de su familia tras su destitución.

Entre los avances de la presidencia colombiana, la ministra subrayó los avances para la aceptación de Costa Rica como nuevo miembro, tras una solicitud que se mantenía desde hace más de una década.

Asimismo, mencionó progresos en agendas ambientales y comerciales, como el control de los residuos provenientes de los plásticos y las hojas de ruta "para fomentar mucho más el comercio en la región".

La canciller añadió que durante la presidencia colombiana se impulsaron además iniciativas orientadas a reducir la pobreza y fortalecer el tejido social.

Esas iniciativas son "para nivelar aspectos que tienen que ver con el desarrollo, con la pobreza, con el intercambio de jóvenes, así como fomentar el emprendimiento y el empoderamiento de jóvenes y mujeres en su aporte al desarrollo económico y social de la región", concluyó.

La Alianza del Pacífico, fundada en 2011 por México, Colombia, Perú y Chile, representa la octava potencia económica del mundo y la cuarta potencia exportadora a nivel mundial; atrae el 40,2 % de los flujos de inversión extranjera directa recibidos en América Latina y el Caribe, y sus miembros concentran el 41 % del producto interno bruto (PIB) regional.