Macron insiste en la aplicación plena del pacto sirio en conversación con Damasco y kurdos

Macron, que ya había celebrado el acuerdo el viernes, expresó su "movilización total" para apoyar su puesta en práctica y transmitió que tanto París como sus socios siguen muy atentos los avances de la lucha contra el Daesh, según señaló el Elíseo este domingo en un comunicado.

En las conversaciones telefónicas, que tuvieron lugar este sábado, el presidente francés reiteró que su país continuará apoyando "a Siria y al pueblo sirio" en el camino hacia la "estabilidad, la justicia y la reconstrucción".

"En beneficio de una Siria en paz, respetuosa con todos sus componentes —en particular con sus poblaciones kurdas— y plenamente implicada en la lucha contra el terrorismo", agregaron las fuentes.

También se pronunció sobre la situación en Siria el ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, en una entrevista publicada este domingo por el diario Libération.

"Francia no abandona a sus hermanos y hermanas de armas. Cuando observamos que una peligrosa escalada amenazaba tanto a nuestros socios kurdos como a la estabilidad de Siria y a nuestros intereses de seguridad, nos movilizamos a todos los niveles", señaló.

Por eso el presidente francés "se implicó personalmente", dijo, y él mismo viajará a la región a finales de la próxima semana.

"El acuerdo alcanzado -consideró Barrot- ofrece garantías políticas y de seguridad a los kurdos y reconoce su identidad dentro de una nación siria unificada. También debe permitir contener cualquier resurgimiento del Daesh. Ahora debe ponerse en práctica".

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos, hasta que a comienzos de enero estallaron intensos choques armados entre ambos.

El pacto busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares e incluso un acuerdo marco anterior fracasaran en las últimas semanas.