España aplaude la defensa de "la dignidad de todo ser humano" de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su discurso: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón al mejor álbum de música urbana, y subrayó: "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE".

En declaraciones a la cadena La 2 Cat, preguntado por el cantante, Albares explicó que no pudo escuchar su intervención, pero que, por lo que ha podido leer al respecto, comparte una cosa: "Todo ser humano, independientemente de que sea migrante o nacional de un país, todos somos iguales en nuestra dignidad", destacó.

Según el ministro, "los valores humanistas están en riesgo en este momento", si bien "somos infinitamente muchos más los que seguimos creyendo en los valores humanistas y democráticos".

"Yo me alegro de que haya esa defensa de la dignidad de todo ser humano", afirmó Albares, que también dijo haberse "alegrado enormemente de que un cantante latino que canta en español" haya sido premiado en los Grammy.

Bad Bunny se hizo con tres galardones en la gala del domingo: el de mejor álbum del año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español en coronarse en esa categoría, además del de mejor álbum de música urbana por ese mismo proyecto y el de mejor interpretación de música global con 'EoO'.