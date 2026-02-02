Ginebra rechaza que su lugar más emblemático se ilumine con los colores de Irán

Según indicó la televisión nacional RTS, la empresa local de servicios públicos SIG ha rechazado esta petición, surgida de la asociación suiza de solidaridad con las protestas iraníes 'Mujer, Vida, Libertad', bajo el argumento de que es un "monumento" neutral y no puede ser utilizado con fines políticos.

La presidenta de la asociación Mitra Sohrabi expresó que querían con ese gesto mostrar apoyo moral a los manifestantes en el país de su familia, pero SIG, responsable también se los servicios de agua, calefacción y electricidad de Ginebra indicó que las reglas de neutralidad del Jet d'Eau se establecieron hace ya 10 años.

RTS recuerda que el Jet d'Eau, que emerge de las aguas del Lago Lemán y es una de las mayores fuentes del mundo, sí se iluminó en el pasado con los colores nacionales de países como Francia (tras los atentados de París de 2015) o España, a raíz de los ataques yihadistas de Cataluña en 2017.

También ha habido épocas en las que se ha apagado de forma simbólica, como en 2020 durante los meses más duros de la pandemia de covid-19, aunque también es habitual que deje de funcionar por cuestiones de mantenimiento o climáticas.

