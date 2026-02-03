La NFL investigará la relación del copropietario de los New York Giants con Epstein

"Absolutamente, revisaremos todos los hechos. Analizaremos el contexto de esos documentos y trataremos de entenderlo. Veremos cómo encaja dentro de la política de conducta personal de la liga. Creo que debemos ir paso a paso. Primero, hay que obtener los hechos", afirmó el lunes el comisionado de la NFL, Roger Goodell, durante una conferencia de prensa en San José (California) previa a la Super Bowl, recogen medios locales.

Entre los 3 millones de páginas publicadas el pasado viernes por el Departamento de Justicia de EE.UU. salió a relucir el nombre de Tisch, con quien intercambió numerosos mensajes, en su mayoría en 2013, relacionados con mujeres, según destacan los medios.

El nombre de Tisch, de 76 años, aparece al menos 440 veces entre los documentos.

Según The New York Times, Epstein buscaba conectar a Tisch con varias mujeres y, en ocasiones, describía a las mismas por su edad, anatomía o profesión sexual. Tisch, en algunos intercambios, preguntaba si las mujeres eran trabajadoras sexuales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la publicación el viernes de los documentos, Tisch, presidente, copropietario y vicepresidente de los Giants desde 2005 y también productor de películas de Hollywood como 'Forrest Gump' y 'Risky Business', señaló que sostuvo "una breve relación" con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y hablaron además de cine, filantropía e inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tisch negó en un comunicado haber visitado la isla de Epstein y afirmó que "como todos sabemos ahora, Epstein fue una persona terrible".

Epstein fue encontrado muerto en su celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.