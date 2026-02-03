Trump insiste en que el Gobierno federal supervise las elecciones estatales

Trump hizo estas afirmaciones en la Oficina Oval tras firmar un proyecto de ley, al responder preguntas de los periodistas sobre el papel del Ejecutivo federal en los procesos electorales estatales, un ámbito que la Constitución estadounidense reserva principalmente a los estados.

El mandatario aseguró que existen ciudades con supuestas irregularidades y "terrible corrupción" electoral, aunque no presentó pruebas que respalden esas acusaciones.

"Miren algunos de los lugares donde hay una terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir eso", afirmó.

"Creo que el gobierno federal debería involucrarse", añadió Trump, reiterando una postura que ya ha defendido en el pasado y que ha generado críticas por parte de autoridades estatales y expertos electorales, quienes señalan que una mayor intervención federal podría vulnerar la autonomía de los estados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las declaraciones del presidente se producen después de que la Casa Blanca intentara suavizar los comentarios de su portavoz, quien había sugerido que el Partido Republicano debería "nacionalizar" las elecciones, una idea que provocó reacciones inmediatas de legisladores demócratas y de algunos republicanos.