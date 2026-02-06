Criminal peruano 'El Monstruo' luce arrepentido: "Me da tristeza haber hecho tanto daño"

Durante la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de la Fiscalía para imponerle una orden de prisión preventiva por tres años, 'El Monstruo' aseveró que durante el primer mes y medio que estuvo preso en Paraguay se entregó a Dios y se arrepintió de sus actos al mando de la banda criminal bautizada por la Policía como 'Los injertos del Cono Norte'.

"Yo no me creo un inocente. Tengo mis errores. He hecho las cosas mal. He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo. He pecado contra Dios. No me estoy aquí victimizando ni que me bajen una condena. Lo que yo debo pagar, lo voy a pagar, porque es causa de mi desobediencia", señaló en su alegato de defensa.

"El primer mes y medio que estuve preso en Paraguay le entregué mi vida a Dios. Me arrepentí sinceramente de corazón, porque he pecado contra Dios y su pueblo haciendo cosas que a Dios no le agradan", sostuvo Moreno, que desde 2023 estaba prófugo de la Justicia peruana para evitar una condena de 32 años de cárcel por secuestro, hurto, homicidio y sicariato (asesinato por encargo).

'El Monstruo', que fue capturado en Paraguay en octubre de 2025 y ahora enfrenta nuevos cargos por organización criminal que motivaron su extradición, afirmó que por una cuestión de vanidad se creía una persona todopoderosa y "menospreciaba a la Policía, una autoridad puesta por Dios a la que debemos sujetarnos a ellos".

"Yo pido perdón a la Policía si en algún momento los insulté. Fui necio, porque estaba cegado. El diablo me tenía esclavizado haciendo el mal. Pido perdón a las personas que en su momento hice daño, porque Dios ya me perdonó y me rescató de las manos del enemigo que es el diablo", declaró Moreno.

"No tengo vergüenza que me vean. No tengo vergüenza porque tengo siete hijos, los cuales me da tristeza por ellos, porque están sin su padre. Me da tristeza de las personas que he dejado sin sus padres. Me da tristeza de corazón haber hecho tanto daño", añadió el criminal, de 37 años.

No obstante, cuestionó que en el expediente se le imputen delitos que él asegura no haber cometido, al argumentar que el nombre de 'Los injertos del Cono Norte' fue usado por otros grupos criminales que no conoce y que supuestamente se aprovecharon de la popularidad de su banda.

"Yo no mandé matar a ese colectivero (transportista) por 40 soles. Muchos delitos me han sumado sin yo haberlo mandado hacer o estar involucrado en ello. Día a día estoy intentando encontrar paz en mi corazón. No me siento oprimido por estar en una celda de una cárcel de máxima seguridad, porque tengo a Dios conmigo", concluyó.

'El Monstruo' compareció ante el juez por videoconferencia, desde la sala de audiencias de la Base Naval del Callao, controlada por la Marina de Guerra de Perú, una prisión de máxima seguridad donde también está Vladimiro Montesinos, el otrora todopoderoso asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líderes terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).