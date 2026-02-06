El fenómeno surcoreano BTS llenará Seúl de instalaciones para promocionar su nuevo álbum

El festival comenzará el próximo 20 de marzo, día del lanzamiento oficial de su quinto álbum, 'Arirang', y se prolongará casi un mes, hasta el 12 de abril, según informaciones de la industria musical recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

El mismo 20 de marzo se proyectarán imágenes de la banda y su último disco en las fachadas de algunos de los lugares más emblemáticos de la capital surcoreana, como la Puerta Sungnyemun o la N Seoul Tower, que servirán como lienzo temporal para promover el nuevo trabajo de la banda y el valor del patrimonio cultural de Corea del Sur al exterior.

Un día después del lanzamiento, y tras casi cuatro años de espera, está previsto que el grupo ofrezca un concierto gratuito en el centro de Seúl, al que los organizadores esperan que acudan entre 150.000 y 200.000 personas, según Yonhap.

El espectáculo, que será retransmitido en directo por Netflix, incluirá una puesta en escena en la que los siete integrantes aparecerán caminando desde el interior del palacio de Gyeongbokgung, el principal de Seúl, recreando una especie de procesión real.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La elección de un enclave histórico para el primer concierto del grupo va en línea con el título del nuevo disco, 'Arirang', una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras este primer evento, otros lugares como el parque Yeouido Hangangel de Seúl iniciarán sus programas con distintas actividades para que los aficionados puedan disfrutar de la música de la banda.

El recinto se convertirá así en un escenario donde los muros, escaleras y árboles se transformarán en un museo temporal con la exhibición de las letras de las canciones más emblemáticas del grupo, o proyecciones de fotografías y videos de estos siete artistas.

Se prevé que el horario detallado y la información del programa 'The City Arirang Seoul' se publique próximamente en la plataforma de fans de K-pop Weverse, operada por la agencia de BTS, Hybe.