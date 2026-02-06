La ONU celebra la vuelta de negociaciones nucleares de EEUU e Irán y pide diálogo pacífico

"El secretario general acoge con satisfacción la reanudación hoy de las conversaciones entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos y espera que contribuyan a reducir las tensiones regionales y a prevenir una crisis más amplia", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Washington y Teherán retomaron este viernes indirectamente las conversaciones desde posturas muy alejadas y tras días bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate, coordinó el intercambio de mensajes entre los enviados de EE. UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y la delegación iraní, encabezada por su canciller, Abás Araqchí.

Guterres agradeció a los países de la región "sus esfuerzos por hacer posibles las conversaciones" y en especial a Omán por acogerlas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El Secretario General ha abogado constantemente por la distensión y la solución pacífica de las controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Todas las preocupaciones pueden y deben abordarse mediante el diálogo pacífico", apuntó el portavoz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Irán afirmó, tras la primera ronda de negociación, que había sido "un buen comienzo" y que ambos habían acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.

Las conversaciones han supuesto la primera vez que ambos países, considerados mutuamente enemigos, se han sentado con el objetivo de llegar a un acuerdo desde que en junio EE.UU. lanzó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Estas negociaciones se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica tras vivir en enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas.