Cierran los colegios electorales en Japón y comienza el recuento de votos

La jornada estuvo marcada por las fuertes nevadas en numerosos puntos del archipiélago, lo que hizo caer varios puntos la participación. Para las 18.00 hora local (09.00 GMT) había votado hoy un 26,01 % del electorado, 2,97 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2024.

No obstante, más de 27 millones de japoneses (alrededor de un 26 % del electorado) votaron ya de forma anticipada en los días previos, unos seis millones más de lo registrado en los anteriores comicios generales de 2024.

Los resultados oficiales no se conocerán hasta el lunes, pero los medios de comunicación japoneses irán ofreciendo estimaciones de voto a lo largo de la noche y se espera que los líderes de los principales partidos comparezcan en las próximas horas.

El PLD es el favorito para hacerse con la victoria en los comicios, y algunas encuestas incluso apuntan a que podría lograr una mayoría de dos tercios (310 de los 465 escaños en liza) junto a su nuevo socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

Takaichi ya ha avanzado que dimitirá si no logra al menos una mayoría de 233 escaños (la mitad más uno) junto a Ishin.

El más perjudicado, de confirmarse las previsiones, sería el principal partido de la oposición, el centrista Partido Democrático Constitucional (PDC), que podría ver considerablemente reducida su representación a pesar de su alianza con el budista Komeito, tradicional socio del PLD pero que rompió su coalición de 26 años tras la elección de Takaichi como líder.

Algunos colegios electorales en regiones donde las nevadas están siendo especialmente intensas, como la localidad de Misasa (prefectura de Tottori) tuvieron que cerrar de manera anticipada, mientras que en otros lugares, como la localidad de Yanaizu (Fukushima) o en la de Daisen (Tottori), la votación comenzó con retraso.

Es la primera vez desde 1990 que Japón celebra unas elecciones generales en pleno mes de febrero.