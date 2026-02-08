Un juez peruano ordena la liberación de un militar condenado por masacre en los Andes

Medios locales informaron este domingo que la decisión fue tomada por el juez Wilson Verástegui en respuesta a una solicitud presentada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que pidió una aclaración sobre la situación jurídica de Hurtado, tras recibir una solicitud de liberación de este.

Verástegui señaló que Hurtado fue condenado en 2016 "únicamente por el delito de asesinato" y que no debe considerarse una acusación de 2005 por secuestro y desaparición forzada que era motivo de la consulta.

En ese sentido, ordenó al INPE "que se disponga la inmediata excarcelación" de Hurtado, si no cuenta con otra orden de detención, prisión preventiva o condena efectiva en su contra.

El pasado 14 de agosto se cumplieron 40 años de la masacre de Accomarca, uno de los episodios más brutales del conflicto armado interno de Perú (1980-2000), donde 69 personas fueron asesinadas por una patrulla militar al mando del entonces teniente Telmo Hurtado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La comunidad se ubica en la región andina de Ayacucho, la más golpeada por la violencia desatada del grupo subversivo Sendero Luminoso, que también perpetró numerosas matanzas tanto en este departamento como en otras zonas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó en 2003 que la patrulla al mando de Hurtado ejecutó a los habitantes de Accomarca, entre ellos 23 niños, e hizo estallar con granadas el lugar donde se apilaban los cadáveres y lo incendió para simular una acción de Sendero Luminoso, para luego buscar a testigos en zonas aledañas y también ejecutarlos.

El juicio oral por esta masacre comenzó en 2005 y concluyó en 2016 con las condenas a Hurtado y el subteniente Juan Rivera Rondón, así como para el general Wilfredo Mori por haber ordenado la operación y el ocultamiento de los hechos.

Antes de la incursión de la patrulla de Hurtado en Accomarca, otras 12 personas habían sido ejecutadas en Accomarca por militares en 1983.

En Ayacucho estalló en 1980 la actividad subversiva de Sendero Luminoso durante el conflicto interno peruano, que dejó más de 69.000 víctimas, según el informe final de la CVR.