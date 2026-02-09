La reina del flow, el grupo salido de la serie, hará una gira por España en junio y julio

La gira comenzará en Alicante el 13 de junio y se cerrará el 11 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre medias, pasará de nuevo por el Movistar Arena de Madrid (2 de julio), recinto que ya llenó en septiembre de 2025.

El resto de las citas de junio serán en el Navarra Arena de Pamplona (día 19); el Live Sur Stadium (21); el Galicia Fest de Vigo (26) y el Coliseum de A Coruña, el 27.

En julio estarán en el Palmetum de Tenerife (día 3); el Marenostrum de Fuengirola (5), el Aud Parque San Juan de Gran Canaria (10) y en Barcelona.

Carlos Torres, que interpreta al protagonista de la serie, Charly Flow, estará acompañado por Jay Torres -que se incorporó en la tercera temporada de la serie, como Yoni Trejos, María José Vargas (Yeimi de joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Juan Palau (Drama Key) y Cris Vega (Kevin Bury).

Una gira en la que el público podrá escuchar éxitos como 'Amor Imposible', 'Reflejo' o 'Perdóname', que han salido de una serie que se centra en la historia de amor de la cantante Yeimi Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow, producida por Caracol Televisión y que alcanzó un gran éxito internacional al ser emitida en Netflix.

La primera temporada se estrenó el 12 de junio de 2018 en Caracol Televisión; la segunda el 26 de abril de 2021 y la tercera en enero de este año. Y en 2019 ganó el Emmy Internacional a mejor serie.

Una serie en la que la música urbana tiene un enorme protagonismo y cuyas canciones han alcanzado el mismo éxito que la serie, lo que ha llevado a la gira del grupo.

Las entradas para la gira española saldrá a la venta este martes a las 12.00 horas (11.00 GMT).