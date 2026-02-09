Morante es el eje del abono de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza

Morante de la Puebla, quien el pasado 12 de octubre se quitó la coleta en el centro del ruedo de la plaza de Las Ventas de Madrid al término de su faena al cuarto de la tarde en la Corrida de la Hispanidad, sigue siendo la piedra angular de un abono en el que destacan también las cuatro tardes asumidas por el peruano Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El abono comenzará el Domingo de Resurrección, día 5 de abril, y concluirá el 30 de septiembre. El serial consta de 25 festejos divididos en 18 corridas de toros, un festejo de rejones y 6 novilladas con picadores. El ciclo continuado de festejos feriales, con dos corridas de intermedio, se iniciará el martes 14 de abril y concluirá el domingo 26 de abril con la tradicional corrida de Miura.

Los carteles presentados son los siguientes:

Domingo, 5 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sábado, 11 de abril. Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Domingo, 12 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina.

Martes, 14 de abril. Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte.

Miércoles, 15 de abril. Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio.

Jueves, 16 de abril. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Viernes, 17 de abril. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Sábado, 18 de abril. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano.

Domingo, 19 de abril. Corrida de rejones. Toros de Capea para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes, 20 de abril. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Martes, 21 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Miércoles, 22 de abril. Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Jueves, 23 de abril. Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Viernes, 24 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Sábado, 25 de abril. Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido.

Domingo, 26 de abril. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Jueves, 4 de junio. Festividad del Corpus. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Jueves, 27 de septiembre. Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Viernes, 28 de septiembre. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sábado, 29 de septiembre. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.

Domingo, 30 de septiembre. Toros de Garcigrande para Morante -si se decidiera torear en San Miguel- o un torero destacado del año además de Daniel Luque y Borja Jiménez.