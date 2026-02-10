Guinea-Conakri cambia de cárcel a un militar condenado por una matanza tras un tiroteo

La decisión de trasladar a 'Toumba' llegó un día después de que el teniente adoptara "una actitud agresiva" durante un registro, según afirmó la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Conakri (capital de Guinea-Conakri) en un comunicado recogido por medios locales.

El militar ha sido por tanto transferido desde la Prisión Central de Conakri, la más grande del país, a la Prisión Central de Coyah, a algo más de 30 kilómetros de la capital, de acuerdo con la nota.

"El 9 de febrero de 2026 se llevó a cabo una operación sorpresiva de control y requisa en la Prisión Central de Conakri (...). Toumba mostró una actitud agresiva al negarse a someterse a la requisa, profiriendo además amenazas contra los agentes de seguridad", reza el texto.

Dicho comportamiento "amenazante" también "generó tensiones" entre los demás detenidos, motivo por el que se decidió realizar el traslado este martes, para "preservar el orden público y garantizar la seguridad de los detenidos y del personal penitenciario".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque la Fiscalía no mencionó ningún tiroteo durante el traslado, medios de comunicación guineanos recabaron testimonios de personas que se encontraban en la zona y escucharon disparos en las cercanías del centro penitenciario sobre las 09:00 hora local (09:00 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los testigos, el sonido de los disparos duró una media hora y las autoridades cerraron el acceso al centro de la ciudad y a aquellas calles que conducían a la prisión, aunque ya han sido reabiertas.

"Tras el tiroteo, todo se volvió confuso. Salí de Kaloum para volver a las afueras. Hay elementos de las fuerzas especiales en el Puente 8 de Noviembre. Están bloqueando el acceso a Kaloum", donde está la Prisión Central, señaló un viandante al portal de noticias ledjely.com.

Los abogados de 'Toumba' tampoco se pronunciaron al respecto.

El teniente -un exayudante de campo personal del capitán Moussa Dadis Camara, expresidente golpista del país- fue condenado a diez años de prisión en julio de 2024 por crímenes de lesa humanidad en la matanza de 156 personas por parte de las fuerzas de seguridad, y la violación de al menos 109 mujeres en un estadio en Conakri en 2009.