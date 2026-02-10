Muere un estudiante universitario en Senegal en choques con la Policía tras una protesta

"Los graves sucesos ocurridos este lunes 9 de febrero de 2026 en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar provocaron la muerte de Abdoulaye BA, estudiante de segundo año de medicina", señaló la portavoz del Ejecutivo, Marie Rose Khady Fatou Faye, en un comunicado.

El Gobierno, que trasladó sus "condolencias" a la familia del fallecido y la comunidad universitaria, hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que "actúen con moderación, responsabilidad y calmen la tensión".

Asimismo, se comprometió a "garantizar que las circunstancias de esta tragedia se investiguen a fondo y que se determinen las posibles responsabilidades de conformidad con las leyes y normativas aplicables".

El Gobierno también reafirmó su compromiso de "garantizar la seguridad del campus y la protección de todos los estudiantes", y advirtió de que "se tomarán medidas inmediatas y apropiadas para este fin".

Los estudiantes protestaban contra el cierre de restaurantes universitarios y una reforma en las becas estudiantiles.

En vídeos publicados en redes sociales de los que se hacen eco medios locales, las imágenes muestran a las fuerzas de seguridad entrando en el campus universitario y disparando gases lacrimógenos, así como edificios del recinto en llamas.