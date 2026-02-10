Registran planta de una siderúrgica española investigada por la venta de acero a Israel

El registro en la planta, ubicada en el municipio vasco de Basauri (norte), se produjo por orden de la justicia en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario, indicaron las fuentes.

En noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

El Congreso español aprobó en octubre pasado un decreto ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.