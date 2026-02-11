El grupo Wingtech critica la decisión de la Justicia neerlandesa de investigar a Nexperia

En un comunicado, la compañía señaló que el tribunal neerlandés no revocó las medidas temporales adoptadas en 2025, ni levantó la suspensión del consejero delegado, Zhang Xuezheng (Wing), ni restituyó a Wingtech en el ejercicio de sus derechos como accionista.

Wingtech calificó de "erróneas" las medidas cautelares y sostuvo que estas están "destruyendo de forma continua e irreversible" a una empresa que describió como un actor destacado del sector global de semiconductores.

Según la firma, la decisión judicial resulta "contradictoria", al mantener restricciones basadas, a su juicio, en información "parcial e inexacta" mientras ordena una investigación que demuestra que los hechos aún no han sido plenamente esclarecidos.

La empresa defendió que "no teme ninguna investigación justa, transparente y exhaustiva" y aseguró que cualquier examen "objetivo y profesional, libre de prejuicios geopolíticos" concluirá que sus actuaciones y las de Zhang fueron "legales, conformes y en el mejor interés de la compañía y de todas las partes interesadas".

Asimismo, instó al tribunal a ampliar el escrutinio sobre la actual dirección provisional de Nexperia y a examinar lo que describió como "conductas indebidas" que habrían afectado a la operativa y a la estabilidad de la cadena de suministro global.

Wingtech reiteró que la única vía para "salvar" a la compañía y proteger los intereses de clientes y socios pasa por "revocar inmediata e incondicionalmente todas las medidas temporales".

El caso se produce tras la decisión del Tribunal de Empresa de mantener a un administrador independiente al frente de Nexperia mientras se desarrolla la investigación sobre su gestión interna.

El caso Nexperia se enmarca en un contexto de fricciones entre Pekín y Bruselas en materia tecnológica y de seguridad económica.

El Ejecutivo neerlandés decidió intervenir en Nexperia el pasado verano, cuando recurrió a una norma de la posguerra para hacerse con el control del fabricante de chips alegando dudas sobre su gestión, y acusando a Wing de planear el despido masivo de personal, la venta de fábricas europeas y el traslado de la producción a China.

Esa decisión sobre Nexperia -de propiedad china pero con sede en Países Bajos- provocó una crisis diplomática con China, que respondió bloqueando la exportación a Europa de semiconductores desde sus plantas en el país asiático, provocando escasez de suministro para muchas empresas europeas, en particular del sector de la automoción.

Las conversaciones entre las autoridades neerlandeses y chinas llevaron a Países Bajos a dejar la intervención en suspenso en noviembre, permitiendo restablecer parte de los envíos.