Hollywood se despide de James Van Der Beek tras su muerte

"Hoy me enteré de que mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en 'The Rules of Attraction' y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, falleció anoche. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión", indicó Avary en una publicación en X.

"Tengo la suerte de haber tenido recientemente una conversación telefónica muy filosófica y existencial. Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos", agregó.

Por su parte, su amigo y actor Austin Nichols escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos", dijo.

Su amiga Stacy Keibler le dedicó una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que también agradece haber podido pasar tiempo con el actor en sus últimos días de vida.

"Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", dijo.

Emma Slater, quien formó pareja con Van Der Beek en 'Dancing with the Stars' en 2018, expresó su tristeza por su pérdida y agradeció haber podido despedirse de él.

Otras personalidades de Hollywood como Chad Michael Murray o el actor Paul Walter Hauser mandaron "mucho amor y luz" a la familia del actor o compartieron la campaña creada en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia tras la batalla del actor contra el cáncer.

Las muestras de cariño se extendieron también entre Jennifer Garner, Katharine Foster y Sarah Michelle Gellar: "Si bien el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo", sentenció la actriz de 'Buffy the Vampire Slayer' ('Buffy, La Cazavampiros').