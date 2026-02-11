Rutte: Con Centinela del Ártico la OTAN tendrá visión más cohesionada de retos en la zona

'Centinela del Ártico', impulsado hoy por el mando militar de la organización, "aprovecha la fuerza de la Alianza y aúna las actividades de la OTAN y sus aliados", dijo Rutte en una rueda de prensa previa a una reunión de ministros aliados de Defensa que tiene lugar el jueves en Bruselas.

El ex primer ministro neerlandés explicó que 'Centinela del Ártico' aunará "inicialmente" maniobras que ya despliegan en el área países como Dinamarca y Noruega, actividades en las que participan decenas de miles de efectivos y equipos en condiciones árticas, "dejando claro nuestro compromiso de garantizar la seguridad del Ártico y, de hecho, la seguridad de toda la Alianza en su conjunto".

"Seguimos sincronizando estos y otros esfuerzos en el marco de la OTAN, lo que no solo reforzará nuestra postura en la región, sino que también nos permitirá obtener una visión más cohesionada de los posibles retos en el Ártico", indicó Rutte, que aludió a la cada vez mayor actividad militar de Rusia en la zona y el creciente interés de China en el Alto Norte.

La iniciativa sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre Rutte y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron que la OTAN asumiera colectivamente "mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona", indicó este miércoles en un comunicado el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), al anunciar el lanzamiento de 'Centinela del Ártico'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Centinela del Ártico' estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk en Virginia (Estados Unidos), que desde diciembre ya era responsable de la región ártica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Rutte, lo "realmente nuevo" de esta iniciativa es que, "por primera vez, reuniremos todo lo que hacemos en el Ártico bajo un solo mando".

"No solo podremos aprovechar lo que estamos haciendo de forma mucho más eficaz y con un mayor impacto, sino que también podremos evaluar qué lagunas hay que cubrir y, por supuesto, las cubriremos", enfatizó.

"Es algo enorme. Nunca antes había sucedido", insistió.