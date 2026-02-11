Sólo 90 pacientes han sido evacuados por el paso de Rafah desde su reapertura, según OMS

"Celebramos este avance, pero aspiramos a que en los próximos días se realicen más evacuaciones médicas diarias", indicó en rueda de prensa la jefa del departamento de respuesta ante emergencias de la organización, Teresa Zakaria.

La responsable de la OMS recordó que desde el inicio del conflicto en 2023 algunos pacientes fallecieron mientras esperaban esas evacuaciones, "vitales para que muchos puedan sobrevivir".

"También esperamos que se permita la entrada de la ayuda humanitaria tan necesaria en Gaza, que en este momento sigue siendo muy insuficiente dado el nivel de las necesidades y de las condiciones meteorológicas adversas", afirmó Zakaria.

"Lo que hay por el momento es claramente insuficiente para cubrir las necesidades y devolver la dignidad a la población de Gaza", insistió.

