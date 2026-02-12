HRW pide elección de un secretario general de ONU "valiente" que priorice derechos humanos

Los Estados miembros tienen que elegir este año al sucesor de António Guterres, cuyo mandato concluye en enero de 2027, en medio de lo que HRW describe como "ataques sin precedentes contra el sistema internacional de derechos humanos" y "contra la propia arquitectura de Naciones Unidas", según un comunicado.

Hasta ahora, los países han nominado formalmente a dos candidatos: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

El actual secretario general, António Guterres, culminará a finales de este año dos mandatos consecutivos de cinco años y muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

Entretanto, HRW instó a los Estados miembros a presentar un "grupo diverso" de aspirantes, especialmente mujeres, para garantizar un "proceso competitivo y transparente que sitúe al frente de la ONU a una figura excepcional y comprometida con la rendición de cuentas".

HRW advirtió de que el proceso de selección otorga poder de veto a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-, lo que, a su juicio, puede "dificultar la elección de una figura firmemente comprometida con la defensa de los derechos fundamentales".

Así, la organización acusó a China y Rusia de "intentar durante años debilitar y reducir la financiación del pilar de derechos humanos de la ONU".

También criticó a Estados Unidos por haber "recortado y retirado fondos a decenas de programas de derechos humanos y asistencia humanitaria", así como por "acumular miles de millones de dólares en cuotas impagadas", lo que ha contribuido a la actual crisis financiera del organismo.

Aunque Washington anunció recientemente un primer pago para reducir esos atrasos, HRW considera que sus decisiones han afectado gravemente la capacidad de la ONU para llevar a cabo su labor.

Asimismo, el comunicado expresó preocupación por la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar su Junta de Paz alternativo al Consejo de Seguridad, a la que invitó a líderes que HRW califica como "abusadores reincidentes de derechos humanos".

Entre ellos figuran dirigentes de Bielorrusia, Hungría y Arabia Saudí, así como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ambos con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional.