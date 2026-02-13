Tribunal reduce a 215 millones de dólares indemnización que Ecuador debe pagar a Chevron

La Procuraduría señaló a inicios de diciembre que el tribunal había condenado a Ecuador a pagar 220 millones de dólares; sin embargo, la defensa del Estado presentó una solicitud de corrección del Laudo de Cuantificación de Daños, que fue emitido 17 de noviembre.

El tribunal arbitral acogió favorablemente dicha solicitud y dispuso la corrección, por lo que Ecuador deberá pagar 5,7 millones menos, informó la institución estatal en un comunicado.

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.

En 2011, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados y en 2018 la Corte Constitucional de Ecuador ratificó dicha sentencia.

Entonces Chevron apostó por llevar el caso a instancias internacionales, pues alegó que el fallo fue obtenido supuestamente "a través de fraude, sobornos y corrupción" y reclamó una indemnización de 3.350 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en ese mismo año, pero en diciembre pasado se conoció que la cifra finalmente había sido reducida a 220 millones.

La Procuraduría dijo este jueves que continúa preparándose para una nueva fase del arbitraje, relativa a la determinación de costas, que son los gastos derivados del proceso, como honorarios a abogados y peritos.