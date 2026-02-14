Suben a cuatro muertos en el sur de Mozambique por el paso del ciclón tropical Gezani

"Tenemos confirmados cuatro muertos y un herido grave. Hay aproximadamente 1.500 personas afectadas, 1.253 viviendas dañadas, 67 escuelas y ocho centros de salud", dijo en una rueda de prensa en Inhambane la presidenta del Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD), Luisa Meque.

Horas antes, el gobernador provincial, Francisco Pacula, citó inicialmente en tres los muertos y detalló a EFE y a otros medios que, según una evaluación preliminar, "infraestructuras sociales han resultado afectadas, centros de salud y escuelas, el muelle de la ciudad de Inhambane (capital provincial) se ha derrumbado, hay muchas viviendas sin techo porque la cobertura de la mayoría son chapas de zinc".

Según explicó a EFE el meteorólogo Acácio Tembe, el impacto del temporal no fue mayor porque "solo tocó tierra en la provincia de Inhambane, con vientos de 120 kilómetros por hora y ráfagas de 160 kilómetros por hora".

"La predicción de que entraría en el territorio como un ciclón tropical intenso no se cumplió, lo cual fue positivo porque mitigó el impacto de los vientos y la lluvia", añadió el experto.

Las autoridades meteorológicas subrayaron que el ciclón ya no supone un peligro para el país porque se está desplazando de nuevo en dirección al océano Índico.

Antes de tocar tierra en Mozambique, al menos 40 personas murieron y 427 resultaron heridas esta semana por el paso de Gezani en Madagascar, mientras hasta 269.407 personas se vieron afectadas en el país insular, según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC) malgache.

Al menos 211 personas han muerto desde el pasado octubre por el impacto de las lluvias torrenciales e inundaciones en Mozambique, según el último informe publicado este sábado por el INGD, que no incluye las muertes causadas por Gezani.

Asimismo, cerca de 854.000 personas se han visto afectadas por las lluvias en este país del sureste de África.

Mozambique se encuentra en el punto crítico de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026 y que ha provocado desplazamientos de cientos de miles de personas.

Según comunicó el pasado 30 de enero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte del país.