Hamás acusa a las fuerzas de la Autoridad Palestina de matar a un menor en Cisjordania

La organización identificó al menor como Yazan Samara y a su padre como Samer Samara, asegurando que este último estaba "perseguido por la ocupación (israelí)", aunque sin especificar si estaba afiliado al grupo islamista o su vinculación a alguna otra milicia.

"Representa una nueva mancha negra en el historial de estas fuerzas, que continúan oprimiendo a nuestro pueblo en lugar de protegerlo y salvaguardar su seguridad", denuncia Hamás en un comunicado.

Los islamistas recogen que los agentes de la ANP abrieron fuego contra el vehículo en el que ambos viajaban junto a la niña de tres años, acabando con la vida del adolescente e hiriéndola a ella gravemente.

Medios locales y canales palestinos en redes sociales aseguran además que el padre de los menores fue detenido tras el tiroteo.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino (de la ANP), que informa a diario de los fallecidos en ataques del Ejército israelí en Cisjordania o por agresiones de colonos, aún no se ha pronunciado.

Las fuerzas de seguridad de la ANP llevan a cabo redadas ocasionales contra las milicias islamistas en Cisjordania, que denuncian a su vez la complicidad del Gobierno palestino con Israel al perseguirlas.