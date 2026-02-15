La Unión Africana quiere "liderar" la mediación del proceso de paz en la RD del Congo

"Debería estar en la posición y el papel de liderar esta mediación, no simplemente dejar que socios externos intenten resolver el problema africano", dijo Youssouf en una rueda de prensa posterior al cierre de la 39ª Cumbre Ordinaria de la UA, celebrada este fin de semana en Adís Abeba.

"El Acuerdo de Washington es bueno y ha sido bien acogido por la Unión Africana, igual que la Declaración de Doha, pero ahora le corresponde a la Unión Africana avanzar con el proceso de mediación y estabilización en la RDC", añadió.

Youssouf hizo así referencia, en primer lugar, al acuerdo de paz firmado el pasado 4 de diciembre en Washington por los presidentes de la RDC, Félix Thisekedi, y Ruanda -país que apoya al M23, según la ONU y varios gobiernos occidentales-, Paul Kagame.

A ese pacto, rubricado en presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, se suma la mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que llevó el pasado noviembre a la firma de un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su lado, la UA ha impulsado sus propios esfuerzos de mediación, liderados ahora por el presidente del Consejo de Ministros (jefe de Gobierno) de Togo, Faure Gnassingbé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También a nivel africano, durante una cumbre conjunta celebrada el pasado marzo, los líderes de la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) -bloques regionales que agrupan a 8 y 16 países respectivamente-, nombraron a cinco expresidentes como facilitadores del proceso de paz.

Este grupo incluye a la expresidenta Sahle-Work Zewde, de Etiopía; a Uhuru Kenyatta, de Kenia; a Olusegun Obasanjo, de Nigeria; a Catherine Samba-Panza, de la República Centroafricana (RCA) y a Mokgweetsi Masisi, de Botsuana.

La violencia en el este congoleño se intensificó el pasado diciembre, con la captura por parte del M23 de la estratégica ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, si bien se acabaron retirando de la urbe por petición de EE.UU.

Este miércoles, Angola -que ocupaba hasta este fin de semana la presidencia rotatoria de la UA, antes de pasarle el relevo a Burundi el sábado-, propuso un alto el fuego a partir del próximo día 18, una medida que aceptó el Gobierno congoleño y que el M23 dijo que apoyaba, si bien acusó a Kinsasa de manipular el proceso de paz.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU.