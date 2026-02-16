La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia

Según informó el negociador ucraniano Rustem Umérov en su cuenta de Telegram, la delegación se encuentra en Ginebra y está "lista para trabajar".

"Mañana comenzaremos otra ronda de negociaciones en el formato trilateral. La agenda ha sido acordada", agregó.

"Estamos deseando un trabajo constructivo y encuentros sustantivos sobre seguridad y temas humanitarios para avanzar hacia una paz sostenible y digna", destacó Umérov.

Las dos rondas anteriores de contactos trilaterales tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El principal escollo para un acuerdo en esas dos rondas fue el reparto de la región oriental de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Moscú reclama que Ucrania le entreguen el territorio de la región que aún controla para poner fin a la guerra, pero Kiev rechaza esta demanda.