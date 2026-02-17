Japón medita a quién enviar a la Junta de Paz de Trump en muestra de apoyo al plan de Gaza

"Japón ha sido invitado por los EE.UU. pero estamos coordinando todavía quien participa", dijo el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa.

Kihara afirmó, no obstante, que Japón apoya las medidas de paz de Trump en Oriente Medio y en la Franja de Gaza porque quiere "contribuir activamente a la consecución de la paz y la estabilidad en la zona".

La agencia de noticias japonesa Kyodo avanzó el lunes, citando a fuentes gubernamentales anónimas, que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, decidió no participar en la primera reunión de la Junta de Paz y el enviado nipón podría ser el embajador a cargo de la Asistencia para la Reconstrucción de Gaza, Takeshi Okubo.

La de esta semana será la primera reunión de la denominada Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos mundiales y durante la que se espera que se anuncie formalmente la adjudicación de más de 5.000 millones de dólares para "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la devastada Gaza, según avanzó el mandatario en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la organización, que celebró su reunión fundacional en Davos (Suiza) en enero.

No obstante, las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse, al considerar que debilita a la ONU.

El estatuto de la entidad otorga amplios poderes a su presidente, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.