EAU advierte a Irán que los ataques tendrán "graves repercusiones" y retira a su embajador

La ministra emiratí de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, aseguró en la primera rueda de prensa desde que comenzaron los ataques que a pesar de la "gravedad" de los acontecimientos, la postura del país se mantiene "equilibrada", pues, al igual que el resto de países del Golfo, han ejercido presión diplomática para evitar una confrontación armada.

"Irán lanzó sus ataques sin tener en cuenta la postura de EAU". dijo la ministra, quien afirmó que "la seguridad de los países del Golfo es indivisible" y que "los ataques iraníes son injustificados y tendrán graves repercusiones".

Por su parte, desde el ministerio de Defensa aseguraron que Emiratos "no ha aceptado ni aceptará ninguna vulneración de su seguridad e integridad territorial" y advirtieron de que "posee la capacidad para defender su seguridad, sin importar cuánto tiempo lleve".

Irán comenzó el sábado, después de ser atacado por Estados Unidos e Israel, los bombardeos con misiles y drones a varios países del golfo pérsicos, entre ellos EAU, Catar y Kuwait, con el argumento de que quería atacar objetivos estadounidenses en la región.

Hasta el momento, los ataques iraníes en EAU han dejado tres muertos y 68 heridos de levedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El balance actual del ministerio de Defensa de EAU apunta que han hecho frente a 186 misiles balísticos, destruyendo 172 de ellos y solo uno cayó en el país. También han sido detectados 812 drones iraníes, de los que han interceptado 755.