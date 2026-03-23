Finnair renovará su flota con la compra de 18 aviones al fabricante brasileño Embraer

El acuerdo, cuyo valor económico no ha trascendido, incluye además una opción de compra de otras 16 unidades del mismo modelo y derechos de compra sobre 12 aeronaves más, explicó en un comunicado.

Los nuevos aviones, cuyas primeras entregas están programadas para el tercer trimestre de 2027 y las últimas en 2030, servirán para reforzar la flota de Norra, la filial de Finnair que opera vuelos regionales y europeos.

"El Embraer E195-E2 encaja perfectamente con nuestras necesidades, ya que nos permite crear una red regional más sólida que mejora la conectividad desde y hacia Finlandia, y aporta más conexiones con nuestras rutas de larga distancia", señaló en el texto el consejero delegado de Finnair, Turkka Kuusisto.

La aerolínea finlandesa afirmó que seleccionó las aeronaves del fabricante brasileño, en lugar de los modelos del grupo europeo Airbus, debido a su eficiencia, fiabilidad y comodidad para los pasajeros.

El Embraer E195-E2 ofrece una eficiencia de combustible superior al 30 % por asiento, en comparación con la generación anterior de aeronaves del mismo fabricante, así como una reducción significativa de la contaminación acústica externa.

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Finnair apuntó además que completará sus planes de modernización de su flota con la adquisición de hasta 12 Airbus A320 y A321 de segunda mano durante los próximos años para reemplazar los viejos A319 y A320, cuya antigüedad supera los 20 años.

"Esta combinación de aeronaves nuevas y usadas respalda nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad de la manera más óptima, a medida que seguimos aplicando nuestra estrategia", señaló Kuusisto.

Aunque Finnair no reveló el monto exacto de la inversión, Kuusisto reconoció que éste superará los 1.000 millones de euros, muy por encima del valor bursátil de la aerolínea, que actualmente ronda los 600 millones de euros.