Economistas en el exilio aseguran que Banco Central de Nicaragua oculta cifras de remesas

"¿Por qué no publican las remesas?", preguntó desde el exilio la doctora en economía y exfuncionaria del Banco Central, Ligia Gómez, durante la presentación del estudio 'Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025)'.

El Banco Central no divulga las cifras de las remesas familiares que reciben los nicaragüenses desde abril de 2025 y un año después no ha ofrecido ninguna explicación.

Gómez, exalta funcionaria del Banco Central y desnacionalizada por las autoridades, contó que en una ocasión preparó un discurso al titular de la entidad monetaria, Ovidio Reyes, que ofrecería en un congreso de agricultores y el funcionario eliminó "la parte que reconocía el papel de la producción agropecuaria en Nicaragua", para no darle mérito a los agricultores.

Por tanto, la doctora en economía no descartó que eso mismo esté ocurriendo con las remesas, porque entre las personas que envían están las decenas de miles de exiliados por motivos políticos, así como los que han sido "despatriados a la fuerza".

"Los que sufren el destierro también son los mismos que se están echando sobre sus espaldas la economía de Nicaragua. Por eso ocultan el dato", señaló la economista, para quien el Gobierno que presiden Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere reconocer esa realidad.

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El economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, autor del estudio 'Economía del malestar', destacó que las remesas familiares representan un 26,6 % del PIB y funcionan como "salvavidas" en los hogares nicaragüenses.

Por su lado, el periodista económico Iván Olivares, otro de los que comentaron el estudio, dijo no entender por qué el Banco Central oculta el monto de las remesas.

"Lo entendería si las remesas hubieran tenido un crecimiento cero o incluso un decrecimiento, pero no fue así. Los datos que han recopilado instituciones internacionales y expertos en el tema, como Manuel Orozco, hablan de un ingreso de hasta 6.200 millones de dólares, o sea superior a los 5.243,1 millones de dólares de 2024", afirmó.

Nicaragua captó un nuevo récord de 5.243,1 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2024 que representaron un 26,62% de su PIB, de los cuales 4.340,2 millones de dólares provinieron desde los Estados Unidos, según cifras oficiales.

Las principales fuentes de origen de las remesas en 2024 fueron de Estados Unidos con el 82,8% (4.340,2 millones), seguido de Costa Rica con el 7,5% (395,7 millones), y España con el 5,8% (303,5 millones).

Cerca del 20% del total de la población nicaragüense, calculada en 7,01 millones, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados.