Fito Páez abre la 50 Feria del Libro de Buenos Aires con un concierto sorpresa

El acto, que comenzó con más de una hora de demora -al parecer por el retraso del mítico artista- fue encabezado por el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quien dio la bienvenida al público y presentó a Fito Páez. Según contó, Páez aceptó participar en este evento de inauguración y aniversario a cambio exclusivamente de que la organización realizara una donación a una organización no gubernamental.

Con anteojos oscuros y un traje negro, acompañado por un piano de cola sobre el escenario, el músico abrió con la zamba 'Maturana', de los compositores Manuel José Castilla y Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón.

Luego interpretó varios clásicos de su repertorio como 'Quién dijo que todo está perdido' y 'Me gusta estar al lado del camino', además de '11 y 6' y 'Mariposa Tecknicolor'.

Durante la interpretación de 'Me gusta estar al lado del camino', el público estalló en aplausos cuando llegó al verso en el que menciona los “tiempos egoístas y mezquinos” que vive la humanidad. Páez también evocó a figuras del rock argentino, como Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia y Charly García, lo que generó más ovaciones.

A continuación, interpretó 'Desarma y sangra', de Charly García -compuesta para Serú Girán-, en señal de apoyo al músico, quien fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas por problemas renales, y dijo: “Mejorate, Charly… Igual saliste bastante bien”.

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El recital tuvo lugar en el recinto ferial La Rural de Buenos Aires, donde se instaló una gran carpa blanca con capacidad para unos 1.500 invitados, entre ellos se encontraban el secretario de Cultura de Argentina, Leonardo Cifelli, y el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri.

En esta edición especial por el 50 aniversario, la organización decidió sustituir el tradicional discurso inaugural de un escritor por un debate entre las autoras Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderado por la periodista María O’Donnell.