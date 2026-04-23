Los cancilleres de Bolivia y Chile abren reunión en la frontera antes de cita en La Paz

Aramayo recibió a Pérez Mackenna en el paso fronterizo entre la localidad chilena de Chungará y la boliviana Tambo Quemado, "en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la diplomacia de paz promovida por el Estado boliviano", señaló la Cancillería de Bolivia en un comunicado de prensa.

"Este encuentro reafirma la voluntad de ambos Estados de sostener un diálogo directo, franco y constructivo, orientado al tratamiento de asuntos de interés común vinculados a la relación bilateral, la integración y la gestión fronteriza", indicó el ministerio boliviano de Exteriores.

Tras el acto de recibimiento, los cancilleres se trasladaron a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento bolivianos, "donde desarrollarán una jornada de trabajo junto a sus respectivos equipos técnicos", agrega la nota.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que la visita de Pérez Mackenna a Bolivia será de dos días, en los que se reunirá con autoridades del Gobierno de Rodrigo Paz y participará en encuentros empresariales.

En la delegación chilena están también la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de ese país, Paula Estévez, y una delegación de empresarios.

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Según la Cancillería chilena, algunos asuntos que abordarán los ministros son "integración económico-comercial, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica".

También habrá un encuentro entre autoridades y empresarios para "intercambiar oportunidades de negocios e inversiones, así como iniciativas para fortalecer los lazos económicos entre ambos países, indicó.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, ha señalado varias veces su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

Mientras que la Cancillería chilena destacó que desde la llegada de José Antonio Kast al Gobierno de ese país en marzo, la relación entre Chile y Bolivia "ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas".