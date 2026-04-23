Perú declara patrimonio cultural a 46 obras coloniales guardadas en convento de los Andes

El reconocimiento de este "importante acervo bibliográfico" se celebró en la región central de Junín, donde se encuentra Ocopa, y fue liderado por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que entregó la declaración de este "conjunto excepcional" de obras coloniales, según destacó en un comunicado.

El conjunto reúne obras escritas por "figuras clave del pensamiento y la historia", como el Inca Garcilaso de la Vega, Juan de Torquemada y Antonio de Herrera y Tordesillas.

"Estos textos constituyen fuentes primarias indispensables para comprender el Perú colonial y republicano, desde el derecho indiano y la organización social hasta la religiosidad, la oratoria y la diversidad cultural del continente", sostuvo la BNP.

Agregó que su valor "no reside solo en su contenido, sino también en su materialidad", ya que varias de las obras son primeras ediciones impresas en Europa y en históricas imprentas peruanas.

Además, presentan características únicas como anotaciones manuscritas, exlibris del convento y sellos institucionales que dan cuenta de su circulación y uso a lo largo del tiempo.

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"Estos elementos las convierten en bienes culturales irrepetibles y testimonios vivos de la historia del conocimiento en el Perú", añadió la BNP.

La biblioteca del convento de Ocopa, fundada en 1725 como centro de formación de los misioneros franciscanos, es considera actualmente uno de los repositorios más antiguos y significativos del país, con una colección "clave para la formación teológica, filosófica y científica".

También "para la preservación del legado cultural vinculado a la evangelización de la Amazonía y al desarrollo del pensamiento en el Perú virreinal".

"Preservar estos libros no es solo cuidar el pasado: es garantizar que el Perú siga construyendo su memoria desde el conocimiento, la historia y la identidad", remarcó la BNP antes de señalar que en el acto de reconocimiento participaron el párroco fray José Iván Torres, autoridades franciscanas y el jefe de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali.