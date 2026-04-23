Pluspetrol y GyP piden adherir millonario proyecto al régimen de incentivos en Argentina

Según informó este jueves el Gobierno de la provincia de Neuquén (suroeste), ambas empresas pidieron que su proyecto de inversión por 12.000 millones de dólares para desarrollar el área Bajo del Choique-La Invernada sea admitido al RIGI.

"El proyecto apunta a potenciar la producción no convencional en Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos del mundo, y forma parte de las nuevas iniciativas que buscan acelerar la escala productiva y exportadora de la cuenca neuquina", dijo el Ejecutivo provincial en un comunicado.

El proyecto de Pluspetrol y GyP busca desarrollar Bajo del Choique-La Invernada para alcanzar en ese área una producción de 100.000 barriles de petróleo por día. Para ello, se prevé la construcción de cuatro plantas de procesamiento, la perforación de unos 600 pozos y la ejecución de ductos e infraestructura de evacuación, en un horizonte de desarrollo de 25 años.

De ser admitido al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.