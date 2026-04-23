Taiwán flexibilizará los límites a las inversiones de fondos locales ante el auge de TSMC

En un comunicado difundido este jueves, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) indicó que flexibilizará la norma que impide a los fondos invertir más del 10 % del valor neto de sus activos en acciones de una sola empresa.

Según la nueva normativa, los fondos de renta variable que invierten exclusivamente en acciones locales y los ETF de gestión activa podrán superar el límite del 10 % en una sola empresa cuando esta tenga un peso superior al 10 % en el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi.

No obstante, el regulador aclaró que la inversión en esa compañía no podrá exceder su ponderación en dicho índice y, además, la exposición total -incluyendo acciones y deuda corporativa de la misma empresa- no podrá superar el 25 % del patrimonio del fondo.

La agencia Bloomberg señaló que, actualmente, solo TSMC cumple con ese criterio, al aglutinar más del 44 % del índice de referencia de la Bolsa de Taipéi (Taiex), muy por encima de Delta Electronics (4,2 %) y MediaTek (2,9 %).

"Es probable que esto impulse el precio de las acciones de empresas como TSMC y MediaTek, que son grandes compañías con sólidos fundamentos (...). La nueva normativa elimina un gran obstáculo para invertir en TSMC y probablemente atraerá más capital a estas empresas", afirmó Jeff Pu, analista de GF Securities, a Bloomberg.

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La FSC indicó que la medida permitirá "aumentar la flexibilidad operativa de los fondos" y alentará a las gestoras a ofrecer "productos más diversificados a los inversores", en un contexto marcado por el "rápido desarrollo del sector tecnológico" de Taiwán.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado de forma considerable la capitalización bursátil de TSMC, cuyas acciones en la Bolsa de Taipéi han subido un 140,74 % en el último año.