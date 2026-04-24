Perú se mantiene a expectativa de pronunciamiento final sobre elecciones del 12 de abril

En medio de ese escenario, la candidata derechista Keiko Fujimori, quien está segura en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, lamentó las "declaraciones destempladas" que, según dijo, está haciendo López Aliaga, quien exige que se anulen los comicios generales o se convoquen elecciones complementarias en Lima.

"Es lamentable su agresividad verbal", sostuvo la líder del partido Fuerza Popular antes de reiterar que no va a "contestar ni emitir opinión alguna" sobre los insultos y amenazas que lanza López Aliaga en los últimos días contra sus rivales políticos y los representantes de los organismos electorales.

El ultraconservador, que denuncia sin pruebas sólidas un fraude electoral en su contra, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que dar "una solución ya" a su exigencia y amenazó con que "si no, arde Troya" en su país.

También volvió a amenazar al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, que dimitió el martes por las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral.

Fujimori dijo, al respecto, que ella espera que los órganos electorales "tomen una decisión final" sobre el pedido de López Aliaga y sostuvo que a las agrupaciones políticas les corresponde "respetar esa decisión".

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La candidata también hizo "un llamado a la calma" a los seguidores de los partidos políticos porque, según dijo, ha "visto imágenes de que han atacado al candidato Sánchez" durante sus actividades, aunque defendió que "es un derecho poder expresar la voz a través de las movilizaciones".

Sánchez afirmó, por su parte, que en su país se está "intentando desconocer la voluntad de los pueblos aimara y quechua" que votaron a favor de su postulación a la Presidencial de Perú.

"Por eso tenemos que hacer respetar el voto de nuestro pueblo", aseguró durante una visita proselitista a la región sur andina de Huancavelica.

El candidato, que ocupa actualmente el segundo lugar en la votación de las elecciones generales, con una ligera ventaja sobre López Aliaga, participa en los comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

En ese sentido, reiteró que si llega a la Presidencia elaborará una nueva Constitución para consagrar "un Estado plurinacional, que tendrá el rostro de las comunidades campesinas".

"Vamos a comenzar a descentralizar la riqueza, impulsaremos la segunda reforma agraria. La república se va a refundar", enfatizó.

También aseguró que no descansará "hasta darles justicia a los mártires del sur", en referencia a las decenas de personas que murieron durante las manifestaciones populares que se realizaron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, tras la destitución de Castillo y la designación como jefa de Estado de Dina Boluarte (2022-2025).

Cuando se ha contado el 95,02 % de los votos, Fujimori es la más votada, con el 17,05 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,90 %, con una diferencia de 22.096 votos a favor del izquierdista.