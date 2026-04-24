Un incendio en el noreste de Japón deja un herido y obliga a evacuar a 2.500 personas

"Se ha emitido una orden de evacuación para 1.229 hogares, lo que representa a 2.588 personas", dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, quien añadió que actualmente 301 personas se encuentran en centros de evacuación.

El incendio comenzó el miércoles en las cercanías de la localidad de Otsuchi, dejando al menos un herido leve debido a causa de una caída en el centro de evacuación, asolando 431 hectáreas forestales en dos distritos y dañando ocho edificios.

Las autoridades han desplegado a unos 700 bomberos, así como trece helicópteros de bomberos y de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

"Continuaremos evaluando la situación, realizando envíos adicionales del Equipo de Asistencia contra Incendios de Emergencia si fuera necesario, y haremos todo lo posible para evitar la expansión del fuego y garantizar la seguridad de los residentes", añadió Kihara.