Ecuador deporta a un colombiano requerido en su país por un delito sexual

Anotó que la Subsecretaría de Migración, a través de la Unidad de Control Migratorio Rumichaca y en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, ejecutó la deportación de G.B. Geremy.

El ciudadano colombiano era "considerado una amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado", indicó el Ministerio en sus redes sociales.

"El individuo registra antecedentes judiciales y era requerido en Colombia por una orden de captura vigente por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, emitida por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, con fecha 15 de mayo de 2025", detalló.