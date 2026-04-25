El izquierdista Sánchez se afianza en el segundo lugar en las elecciones de Perú

Cuando se ha contado el 95,74 % de los votos, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,05 %; y el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89 %.

El izquierdista mantiene, de momento, una diferencia de 25.176 votos sobre López Aliaga, quien en los últimos días ha arreciado en sus críticas al sistema electoral y mantiene la posición de que ha sido víctima de un fraude, sin presentar pruebas contundentes.

En este escenario, Sánchez afirmó este sábado que está "totalmente convencido" de que será él quien disputará la segunda vuelta presidencial con Fujimori.

El candidato añadió que ahora las autoridades electorales de su país tienen "la inmensa responsabilidad" de terminar con el conteo final de los votos y les pidió "celeridad y respeto sagrado a la voluntad popular".

El izquierdista anunció, además, que su partido presentará este lunes una demanda en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) y ratificó que, de llegar a la Presidencia, indultará a Castillo, quien fue condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

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Sánchez cuestionó la aceptación por la JNJ de la renuncia que presentó el funcionario Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a pesar de que la ley nacional prohíbe que eso suceda en medio de unos comicios en marcha.

Enfatizó, además, que existió una "negligencia en la organización" de los comicios y dijo que los problemas que llevaron a la falta y demora en la entrega de material electoral, sobre todo en Lima, "tienen que investigarse y haber una sanción".

"En esta segunda vuelta tienen que tomarse todas las acciones para que no haya un solo incidente", sostuvo antes de reiterar que cree que los organismos electorales "no han cumplido sus decisiones en base al derecho y sus competencias".

El candidato izquierdista protagonizó las actividades proselitistas del sábado en Perú, ya que tanto Fujimori como López Aliaga no se pronunciaron y tampoco han anunciado si tendrán una agenda pública durante el domingo.

López Aliaga reiteró el viernes que en los comicios hubo "actos criminales" y criticó que el JNE haya rechazado su exigencia de realizar elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron sus puertas hasta cinco horas tarde, debido a la demora de la llegada del material electoral.

Fujimori, por su parte, se mantuvo en silencio pero antes hizo "un llamado a la calma" y pidió a los políticos respetar las decisiones que tomen las autoridades electorales.

Este viernes el JNE declaró inviable el pedido de López Aliaga para que se convoque a elecciones complementarias y recordó que el proceso aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en revisión.

Invocó, además, a la ciudadanía a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales, así como a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad, ante el anuncio de que se convocarán manifestaciones en Lima.