Marruecos condena "con la mayor vigorosidad" ataques "terroristas y separatistas" en Mali

El Ministerio marroquí de Exteriores precisó en una nota difundida en su página web que Rabat sigue estos hechos con "viva preocupación" y expresó su compasión y "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y al "pueblo maliense hermano".

Asimismo, Marruecos manifestó su solidaridad con Mali y su apoyo a su soberanía, seguridad, estabilidad e integridad territorial, así como su respaldo constante a las autoridades malienses en la lucha contra el terrorismo y el separatismo en el país y en el Sahel.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado que "grupos armados terroristas" intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron "reveses inmediatos" a manos del Ejército, y que la operación se saldó con la "neutralización" de cientos de atacantes.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) anunciaron haber lanzado una ofensiva coordinada en el norte del país, lo que llevó a la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

Sin embargo, JNIM lanzó ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

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El Ejército maliense aseguró que la situación "está totalmente bajo control" y llamó a la población a mantener la calma.

Desde 2020 Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda.