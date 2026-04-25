México rehúsa injerencia extranjera y llama a defender soberanía tras debate por operativo

Durante un acto público en Singuilucan, en el central estado de Hidalgo, la mandataria afirmó que México puede colaborar y coordinarse con otras naciones, pero advirtió que esa relación no debe implicar subordinación ni poner en riesgo la soberanía nacional.

“Claro que colaboramos, nos coordinamos y lo hacemos bien porque somos respetuosos, pero nunca hay que subordinarse y nunca hay que poner en riesgo la soberanía”, expresó Sheinbaum por su decimocuarta gira por Hidalgo.

Las declaraciones de la presidenta suceden en medio del debate público por la cooperación de seguridad con Estados Unidos, tras el caso de agentes estadounidenses que estuvieron en Chihuahua vinculados a un operativo contra laboratorios clandestinos y murieron en un accidente.

El Gobierno mexicano ha dicho que investiga si hubo violaciones a la legislación nacional, mientras que el Gobierno del estado de Chiuahua ha conformado una unidad especial para investigar el caso y deslindar responsabilidades ante posibles violaciones a la Constitución y leyes mexicanas.

Sheinbaum aludió a quienes, según dijo, consideran aceptable la presencia de militares extranjeros en México.

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“Hay quien dice: ‘No, es que no importa que participen hasta el ejército de otros países’. No, la última vez que entraron, pues se llevaron la mitad del territorio”, señaló, en referencia a la invasión estadounidense del siglo XIX.

La mandataria también recordó la intervención francesa y la imposición de Maximiliano y Carlota como emperadores de México, así como el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero en 1913, que atribuyó al apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través del entonces embajador Henry Lane Wilson.

Además, evocó la defensa del puerto de Veracruz frente a la intervención estadounidense de 1914, con la participación de marinos y habitantes de esa ciudad.

“Por más que algunos quieran traer la intervención, los mexicanos y las mexicanas sabemos que México es un país libre, independiente y soberano y la patria se defiende”, afirmó.

Antes de ese mensaje, Sheinbaum sostuvo que su Gobierno defiende la soberanía del país y también a los mexicanos que viven en Estados Unidos, durante un acto de entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar.

La presidenta recordó que 42 millones de personas reciben alguno de estos apoyos en México.

La gobernante cerró su discurso con una apelación a la bandera y al himno nacional, al afirmar que cada vez que los mexicanos ven el lábaro patrio “el corazón late” porque están dispuestos a defenderlo.

Antes, la presidenta mexicana también participó en un evento de atención a los afectados por las lluvias severas en Hidalgo de octubre de 2025, que afectó a casi 100.000 familias.

En el evento, el Gobierno mexicano informó que invertirá en 41.865 millones de pesos (unos 2.326 millones de dólares) en obras de infraestructura, que van a generar 125.595 empleos.

Como parte de la reconstrucción por los daños causados por las lluvias, se destinarán 4.980 millones de pesos (unos 277 millones de dólares).