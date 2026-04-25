Trump dará rueda de prensa en Casa Blanca sobre el tiroteo en la cena de corresponsales

El anuncio lo realizó la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jang, periodista de la cadena CBS que se encontraba sentada junto a Trump en la mesa que presidía el evento.

El mandatario fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno, tras escucharse tres o cuatro detonaciones en el hotel Hilton de Washington, que acogía el evento anual de la WHCA.

Los disparos se produjeron fuera del salón de baile donde se celebraba la cena, contó un periodista de EFE que asistió a la velada.

Trump y el resto de altos cargos se encuentran bien, según ha informado el Servicio Secreto, que explicó que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", escribió a su vez Trump en un mensaje en redes sociales en el que confirmó que había un tirador detenido.

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Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.