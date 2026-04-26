Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales

Los mensajes publicados por el mandatario carecen de texto adjunto y se limitan a la difusión de material visual sobre el incidente protagonizado por un hombre de 31 años, originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente en este contexto.

El mandatario compartió dos imágenes que muestran al sospechoso tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser reducido.

Mientras que el vídeo capta al joven corriendo por los pasillos del hotel donde se celebraba el evento. En la secuencia, se observa a un agente de seguridad abrir fuego en dirección al sospechoso.

No obstante, el material audiovisual es inconcluso respecto al desenlace de los disparos, ya que el individuo sale del ángulo de visión de la cámara en el momento en que el agente responde a la situación, impidiendo confirmar si resultó herido de bala en ese instante preciso.

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.