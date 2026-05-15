Un incendio en el transformador de un reactor atómico en Francia no causa impacto nuclear

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Indre et Loire, donde está ubicada la central de Chinon, a orillas del río Loira, entre las ciudades de Tours y Saumur, señaló en un comunicado que el incendio se produjo en el transformador que se encuentra "en el exterior de la sala de máquinas, fuera de la zona nuclear".

Una portavoz de la eléctrica estatal EDF, citada por el periódico La Nouvelle République, señaló que el fuego comenzó a las 11.50 locales (9.50 GMT) en el equipamiento por el que sale la electricidad procedente de la sala de máquinas del reactor en dirección de la red eléctrica.

Las llamas solo duraron unos minutos y se extinguieron con la activación de los dispositivos automáticos que proyectan agua por aspersión.

Al lugar del incidente acudieron los bomberos de las propias instalaciones y una treintena del exterior para llevar a cabo controles adicionales.

De forma automática, el reactor número 3 al que pertenece el transformador afectado se apagó y dejó de producir, mientras que los otros dos siguieron en funcionamiento

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La Prefectura indicó que se pudo escuchar una detonación en el interior de la central y también por parte de los vecinos.

EDF avanzó como hipótesis inicial del incidente "una avería técnica" aunque añadió que será necesario llevar a cabo investigaciones para determinar la causa de forma precisa.

La Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN), encargada de supervisar las instalaciones atómicas en Francia, ha sido advertida

El reactor número 3 va a permanecer parado durante un periodo de tiempo indeterminado.

Francia es uno de los países más nuclearizados del mundo. Hay 19 centrales nucleares que tienen en total 57 reactores, todos en manos de EDF, que producen alrededor del 70 % de la electricidad que el pasado año permitieron a Francia no solo responder a sus propias necesidades, sino exportar un récord de 92 teravatios hora (TWh) que reportaron 5.400 millones de euros.