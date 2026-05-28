Australia pide 2.000 millones a la multinacional 3M por contaminación con químicos

La acción legal, anunciada hoy por el Gobierno australiano, pretende hacer frente a los daños y costes de descontaminación en las 28 instalaciones militares afectadas por este caso a lo largo de todo el país.

Según la fiscal general australiana, Michelle Rowland, se trata de la mayor reclamación judicial emprendida por el Estado y busca recuperar parte de los más de 1.000 millones de dólares australianos (590 millones de euros) ya gastados en investigaciones, mitigación y limpieza de la contaminación en las bases del Departamento de Defensa.

La demanda sostiene que 3M conocía desde hace décadas los posibles efectos nocivos de las espumas ignífugas o AFFF fabricadas con PFAS, conocidas como 'químicos eternos', pero no informó plenamente a las autoridades australianas y ofreció garantías "inconsistentes" con la información científica disponible en ese momento.

Las sustancias PFAS son compuestos químicos utilizados por su resistencia al agua, al calor y a las manchas en productos industriales y de consumo, como espumas contra incendios, utensilios antiadherentes y textiles impermeables.

Su apodo de 'químicos eternos' se debe a que apenas se degradan en el medioambiente y pueden acumularse en el organismo humano.

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En respuesta, 3M afirmó que nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender las espumas cuestionadas hace aproximadamente dos décadas. La empresa aseguró además que "se defenderá de estas acusaciones a través del proceso judicial".

La decisión del Gobierno australiano se produce tras una investigación parlamentaria publicada a finales de 2025 que recomendó emprender acciones legales contra fabricantes de PFAS para financiar tareas de restauración ambiental y asistencia sanitaria a las poblaciones afectadas.