Brasil: una violación cada 11 minutos

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Pesquisas Económicas Avanzadas (IPEA), 527 mil mujeres, es decir el 0,26% de las que viven en Brasil, fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual.

El 21 de mayo una adolescente de 16 años fue abusada por unos 30 hombres en una favela de Rio de Janeiro, tras lo cual las imágenes de la víctima fueron posteadas en Internet, causando la repulsa de la opinión pública nacional e internacional.

Las noticias sobre el crimen organizado y ahora las relativas a la violencia sexual tienen una repercusión especial a menos de tres meses de la disputa de los Juegos Olímpicos en la “Ciudad Maravillosa”.

La capital turística de Brasil es también conocida por la violencia policial y el trato “machista” que los miembros de esa corporación dan a las mujeres, como se demostró en el estupro cometido cerca de la conocida favela Cidade de Deus.

La semana pasada también fue estuprada por cinco hombres una muchacha de 17 años en el interior del estado de Piauí, uno de los más pobres del país, ubicado en la región nordeste.

Los datos sobre la violencia contra las mujeres fueron publicados hoy y corresponden a un trabajo realizado en 2013 por el reconocido IPEA, ente que depende del gobierno federal.

Sin embargo, las cifras reales “son indudablemente mucho más altas que las que llegan a las comisarías”, afirmó hoy la fiscal María Gabriela Prado Mansur, especialista en violencia contra la mujer del Ministerio Público de San Pablo.

Si se registraran todas las agresiones sexuales se llegaría a la conclusión de que en Brasil se perpetra un crimen de ese tipo cada 60 segundos, señaló Prado Mansur.

“Ocurre que las mujeres se sienten inhibidas de hacer una denuncia debido al prejuicio de la sociedad e, incluso, de las autoridades, y finalmente no hacen la denuncia”, agregó laespecialista.

En tanto la abogada Eloísa Samy Santiago, de Rio de Janeiro, coincidió con ese diagnóstico y agregó que la actitud de la policía es “machista” y hostil hacia las víctimas.

Eloísa Samy Santiago fue la abogada de la muchacha violada que hizo la denuncia a la policía dos días después del crimen.

La joven tuvo que abandonar su casa, en un barrio humilde de Rio de Janeiro, y trasladarse a una vivienda destinada a menores amenazadas de muerte.

“No puedo salir de mi casa para nada, en mi Facebook hay 900 mil mensajes de gente que dice que si entro en una comunidad (favela) me van a matar”, declaró.

“Deseo que los estupradores tengan una hija”, afirmó la muchacha antes de describir algunos momentos del crimen del que fue víctima.

“Tenía un hombre debajo de mí, otro encima y otros sosteniéndome” mientras era humillada con insultos como “araña, vagabunda”, describió.

En una entrevista divulgada por la cadena Globo el domingo por la noche la chica repudió el comportamiento del comisario Alessandro Thiers, que la interrogó.

“El propio comisario me culpó, no me sentí cómoda en ningún momento en el interrogatorio, creo que es por eso que las mujeres no hacen denuncias” de estupros, comentó.

“Fue horrible lo que pasó en la delegación, me preguntaron por qué yo estaba en aquel lugar, me culparon de cosas que yo no hice, preguntaron si yo había tenido sexo grupal”, acotó.

Fernando Veloso, jefe de la policía de investigaciones de Rio de Janeiro, declaró que se investigará la conducta de su subalterno Thiers, que fue separado del caso provisoriamente.

Entre tanto, este fin de semana organizaciones feministas realizaron manifestaciones y repudiaron la falta de mujeres en el nuevo gabinete del presidente interino Michel Temer, quien la semana pasada ordenó una “exhaustiva” investigación del caso.