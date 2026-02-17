Mascotas
17 de febrero de 2026 - 06:00

Un confidente: por qué hablarle a tu mascota es un buen ejercicio de salud mental

Charlas con la mascota, imagen ilustrativa.
Charlas con la mascota, imagen ilustrativa.Shutterstock

Quien convive con un perro o un gato suele hacerlo casi sin pensarlo: comenta el día en voz alta, pregunta “¿cómo estás?” y hasta pide opinión antes de tomar una decisión. Para algunos es una excentricidad; para otros, un hábito íntimo que calma. La psicología lo mira con menos sorpresa: hablarle a una mascota puede funcionar como una forma cotidiana de autorregulación emocional y de “apoyo social” percibido, dos factores asociados al bienestar.

Por ABC Color

En primer lugar, la mascota ofrece una presencia sin juicio. A diferencia de una conversación humana, el intercambio no viene cargado de evaluación ni de consecuencias sociales.

Eso facilita verbalizar preocupaciones, ordenar ideas y bajar la intensidad de la rumiación, ese loop mental que suele acompañar la ansiedad. Poner en palabras lo que se siente —aunque el interlocutor no responda con lenguaje— ayuda a clarificar emociones y a reducir la sensación de caos interno.

También interviene el cuerpo. La interacción con animales se ha vinculado en distintas investigaciones con señales de relajación (como la disminución de estrés percibido) y con la activación de vínculos de apego.

No se trata de “curas” milagrosas, sino de micro-efectos que, repetidos, pueden sostener el ánimo: acariciar, mirar y hablar genera una rutina afectiva que ancla el presente, similar a ciertos ejercicios de mindfulness, pero más espontánea.

Recordatorio de autocuidado

Hay además un componente práctico: hablarle a la mascota estructura el día. Nombrar acciones (“vamos a salir”, “es hora de comer”) y narrar lo que ocurre crea orden, especialmente útil en momentos de soledad, duelo o trabajo remoto.

Ese guion cotidiano puede funcionar como recordatorio de autocuidado: si saco al perro, camino; si lleno el plato, organizo horarios; si le hablo con calma, a veces me hablo con más calma a mí.

Los especialistas suelen advertir un matiz importante: que sea saludable depende de si suma o reemplaza.

Hablar con una mascota puede complementar vínculos humanos y estrategias terapéuticas, pero no debería convertirse en la única vía de desahogo cuando hay síntomas persistentes —insomnio, tristeza profunda, ataques de pánico, consumo problemático—. En esos casos, pedir ayuda profesional sigue siendo clave.

Mientras tanto, en lo cotidiano, esa charla aparentemente unilateral tiene una lógica: en un mundo ruidoso, un confidente de cuatro patas puede ser una forma simple de volver a respirar.

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.