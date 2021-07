Piden impugnar candidatura a intendente de Ybycuí

La candidata a intendenta de este distrito estuvo al frente de la Municipalidad local desde el 2006 hasta 2010, que fue su primer periodo, Luego fue reelecta al cargo y estuvo desde el 2010 al 2015 y su tercer mandato se registró desde el 2015 al 2021. Son 16 años que está de manera continua frente a la Municipalidad local. Sin embargo, ahora aspira a su cuarto periodo municipal, por lo que se volvió a postular valiéndose de lo que dispone ahora la Ley N° 5376 (2014, que modifica el artículo 257 de la Ley N° 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, modificado por la Ley N° 1830/01.

El profesional del Derecho refirió que la modificación de la ley entró en vigencia en noviembre del 2014, cuando la intendenta Benítez estaba en pleno ejercicio de su primer periodo después de la última modificación ya tuvo su primera reelección cuyo mandato fue desde el 2015-2021.Y ahora nuevamente se postula, por lo que considera que está fuera del marco legal.

Ley N° 5376/2014 en el Art. 257 establece que “El Intendente podrá ser reelecto por el voto popular por una sola vez, de manera consecutiva o alternada. Si se postula para la reelección en el período inmediato siguiente al de su mandato, deberá renunciar al cargo tres meses antes de la fecha establecida para las elecciones. Los miembros de las Juntas Municipales podrán ser reelectos”.

La intendenta –quien renunció al cargo para someterse al sufragio para ser reelecta– ganó las internas partidarias por el Movimiento Regional Hechos no Palabras. Al respecto, el juez electoral manifestó que de los 54 candidatos inscritos de los diferentes partidos, la única impugnación presentada es contra la candidatura a la intendencia de Benítez.

Dijo que ya fue notificada, que seguro la próxima semana va a realizar su descargo correspondiente y de acuerdo a dicho análisis se sabrá si se impugna o no su candidatura.

Asimismo, el apoderado del Movimiento Regional, Hechos no Palabras. Dr. Víctor Martínez, dijo que la ley se interpreta y no se puede aplicar en forma retroactiva. La ley del 2014 dispuso que desde que entró en vigencia, un intendente puede ser reelecto una sola vez, por lo que considera que si hubo una reelección anterior, no afecta para que vuelva a tener una reelección más.