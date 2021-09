Denuncian por “usurpación de funciones” a ex intendenta de Quiindy

El intendente Alvarenga explicó que se vio obligado a presentar una denuncia en la Fiscalía local, en contra de la ex intendenta Acevedo, porque ella al enterarse de la queja generalizada de la ciudadanía y de que la Junta Municipal, llamó a la empresa a que reparen las falencias.

Agregó que dicho reclamo a la empresa se tenía que realizar de manera institucional y no por teléfono. Vinieron los responsables de la constructora y comenzaron a trabajar, pero sin pedir permiso ni comunicar a la intendencia, por lo que se les suspendió esa reparación hasta tanto se tenga un informe técnico veraz.

La entonces intendenta Acevedo, por resolución N°160 de mayo pasado, autorizó por la vía de contratación directa, la adjudicación de la obra para la “Construcción del portal de acceso a la ciudad de Quiindy”.

A través de la adjudicación N°12/2021, la intendenta firmó el contrato con la empresa Ingenio Visual, cuyo representante legal es Jonás Fernando Estigarribia Leguizamón. En dicho documento, se aclara que la inversión de G.161.840.366 se concretará con los fondos provenientes de los recursos de royalties estipulado en el presupuesto municipal.

De acuerdo a la denuncia de las autoridades municipales, la costosa obra, que fue habilitada el 7 de julio pasado, en menos de un mes comenzó a presentar grietas, específicamente en la base donde está instalada la estructura de una pelota, que identifica a la producción local.

Ante dicha situación la Junta Municipal, solicitó al nuevo intendente Abg. Carlos Miguel Alvarenga, la verificación técnica de la obra por profesionales arquitectos y que se tenga un informe veraz de la calidad de la obra, de los materiales utilizados, si se cumplieron con las bases y condiciones, y si el costo invertido en el lugar corresponde.

El intendente Alvarenga manifestó que la Municipalidad tiene en su plantel de personal al arquitecto, César Augusto Martínez, quien fue contratado con la administración de la ex intendenta Acevedo. A quien se le solicitó un informe, pero no convence, es muy superficial, no tiene contenido técnico fiable, por lo que están viendo la posibilidad de contratar a un profesional externo, pero que tropiezan con el inconveniente que no tienen recursos disponibles.

De este pedido de informe solicitado por la Junta Municipal, tuvo conocimiento la ex intendenta por lo que para tratar de remediar la falencia pidió a la empresa Ingenio Visual a que vengan a reparar la obra. ”Cuando estaban comenzando la reparación les solicité a que suspendan porque hay un pedido de informe técnico primeramente que se debe resolver y de acuerdo a eso se va solicitar de manera institucional para la refacción”, dijo el intendente.

Además dijo que la candidata a rekutú, se tomó atribuciones que ya no le competen por lo que se vio obligado a presentar la denuncia ante la fiscal Gladys Teresita Paredes.