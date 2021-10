Llamosas insiste en que se respete tope del PGN 2022

El titular de la cartera fiscal durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno insistió en la necesidad de que no aumenten los ingresos estimados ni los gastos previstos, tampoco el nivel de la deuda pública planteado por el Poder Ejecutivo.

Llamosas reiteró el pedido en coincidencia con que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cierra esta semana sus actividades y el próximo viernes debe elevar su dictamen sobre el proyecto de presupuesto 2022 a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Las versiones extraoficiales indican que se realizaron algunas modificaciones internas dentro de los presupuestos de las entidades para atender los pedidos más urgentes, pero sin alterar el tope como se había aprobado inicialmente. De todos modos, el dictamen es una referencia para el estudio del proyecto en plenaria, porque los parlamentarios pueden solicitar cualquier modificación o plantear aumentos y su inclusión en el proyecto depende de la mayoría de votos.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, había planteado un proyecto de presupuesto de 92,2 billones (US$ 13.186 millones), que implica el proyecto inicial presentado más adenda posteriormente remitida.

A la vez, pidió que el déficit fiscal se eleve de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal a 3% del PIB, que de aprobarse el monto final del PGN pasará a G. 96,4 billones (US$ 13.787 millones).

Más de US$ 1.000 millones

En las audiencias informativas llevadas a cabo, la comisión bicameral recibió de las diversas entidades públicas pedidos de aumento que superan los US$ 1.000 millones, principalmente para destinarlos a incrementos salariales, creaciones de cargos y contratación de personal.

Los mayores aumentos solicitados corresponden, entre otros, al Ministerio de Salud, que planteó US$ 589 millones más; la Universidad Nacional de Asunción (UNA) US$ 95,5 millones; la Corte Suprema de Justicia US$ 65,6 millones; el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) US$ 54,8 millones ; y el Ministerio Público US$ 21,6 millones.

El ministro Llamosas, según un informe de la cartera, el pasado fin de semana expuso ante directivos de las cooperativas Chortitzer, Neuland, Fernheim, Loma Plata y autoridades nacionales y departamentales de Boquerón, sobre el contexto económico, la coyuntura fiscal, el proyecto de presupuesto y la agenda de reformas del Gobierno.

La exposición fue en el marco del foro económico denominado “¿Hacia dónde va nuestra economía? Política Fiscal, herramienta clave para la recuperación económica”. En ese contexto, en cuanto al PGN 2022 el ministro explicó que los sectores esenciales para el país son atendidos con prioridad y mencionó que se prevé US$ 958 millones al sostenimiento del sistema de salud pública; US$ 5.740 para los programas sociales y US$ 1.049 millones para la inversión pública.

Además, dijo que el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar en las reformas del Estado, como la mejora del sistema de compras públicas, de la función pública y del servicio civil, entre otros, según el informe de Hacienda.